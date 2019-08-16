Возбуждение дела против матери больного ребенка за заказ «Фризиума» опровергли

Следственный комитет (СК) не возбуждал и не расследует уголовное дело о покупке москвичкой лекарства «Фризиум» для тяжелобольного ребенка, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник заявил, что СК не возбуждал уголовное дело, в производство оно не передавалось, сообщает ТАСС.

В пресс-службе СК подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала «Фризиум» по назначению врача.

«Домой (к матери) приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту», – заявляла директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она также сообщала, что дело должны были передать в Главное следственное управление.

На ситуацию отреагировали в Минздраве, решив дать оценку эффективности препарата. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету (СК) с просьбой прекратить дело в отношении женщины, заказавшей лекарство.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Тогда полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Ситуацию комментировали в Кремле и Минздраве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.