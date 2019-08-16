Израиль запретил въезд двум членам Конгресса США

Власти Израиля запретили въезд в страну двум членам Палаты представителей Конгресса США – Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что их визит может навредить стране.

«Будучи активной и свободной демократической страной, Израиль открыт для любого, кто критикует его, но с одним исключением: закон запрещает въезд в страну тем, кто призывает и продвигает бойкот еврейского государства», – говорится в заявлении Нетаньяху, слова которого приводит Mignews.

Израильский премьер подчеркнул, что Тлаиб и Омар являются ведущими активистками в продвижении законов, направленных на бойкот еврейского государства. «Несколько дней назад мы получили план их визита, и стало ясно, что они планируют кампанию по усилению бойкота и делигитимации Израиля», – отметил он. Нетаньяху указал, что, в частности, они определили место своего визита как «Палестина», а не «Израиль». Кроме того, члены Конгресса не планировали встречаться с израильскими официальными лицами.

«План визита этих двух членов Конгресса, напротив, показывает, что их цель состоит в том, чтобы нанести ущерб Израилю. Кроме того, организация Miftah, которая финансирует этот визит, является убежденным сторонником BDS и тех, кто поддерживает терроризм против Израиля», – говорится в заявлении премьер-министра.

Нетаньяху добавил, что если конгрессмен Тлаиб подаст просьбу о встрече с членами своей семьи при условии, что она не станет выступать в поддержку бойкота Израиля, глава МВД Израиля рассмотрит ее запрос из «гуманитарных соображений».

Накануне заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщил, что Омар и Тлаиб не пустят в Израиль. «Мы не позволим никому, кто отрицает наше право на существование, приезжать к нам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радио Израиля Kan.

Перед этим президент США Дональд Трамп высказывался в пользу запрета на визит в Израиль Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.