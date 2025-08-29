Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Зеленского, Европу и свои ожидания
Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.
Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.
Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.
«Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.
В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.
«Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.