Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Зеленского, Европу и свои ожидания

Tекст: Ирма Каплан

Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

«Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

«Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.