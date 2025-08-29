  • Новость часаНад Россией за ночь сбили 54 украинских беспилотника
    Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм
    29 августа 2025, 08:20 Мнение

    Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Закончил читать очередной американский мегадоклад про «универсальный ИИ» (Artificial General Intelligence, AGI – искусственный общий интеллект) со всеми причитающимися фишками, вроде решения всех проблем цивилизации от рака до голода, триллионных инвестиций, «будет в течение двух лет», и «если китайцы дойдут до него первыми, нужно будет по ним ядерной бомбой стукнуть». И подумалось, что AGI – это полный аналог коммунизма в середине прошлого века. Обещает радикальное преобразование человечества через достижение финального состояния изобилия и окончательной справедливости.

    «Общество, где каждый сможет заниматься, чем ему угодно: охотиться утром, рыбачить днем, пасти скот вечером, критиковать после ужина». Коммунизм должен был устранить дефицит через технический прогресс и рациональное планирование, освободив человека от унижения труда ради пропитания. Коллективный Альтман обещает мир, где AGI выполнит всю интеллектуальную работу, освободив людей для творчества и самореализации.

    Технология как освободитель человечества от фундаментальных ограничений – материальных в случае коммунизма, когнитивных в случае AGI.

    Коммунисты:

    Пятилетки – Мобилизация всех ресурсов для достижения «исторической цели»,

    Жертвы ради будущего – «Текущее поколение может не дожить, но их дети будут жить при коммунизме»,

    Централизация власти – «Только мы знаем путь к светлому будущему.

    Бигтех

    Жертвы ради прогресса – «Текущие увольнения — цена технологической революции», зато – «город сад». Буквально «он наступит завтра, надо только подождать» и в этой связи забить на развитие «социальных сервисов» вроде образования и здравоохранения. Зачем, если скоро все «решится» в лучшем виде,

    Концентрация власти в бигтехе – «Только мы можем построить AGI»,

    Дискредитация скептиков – «Луддиты не понимают экспоненциального прогресса».

    Ленин на съезде: «Мы не знаем, что такое коммунизм». Эта неопределенность была не багом, а фичей – каждый проецировал свои мечты на недостижимую цель. Определение AGI остается размытым. Каждый раз, когда AI достигает нового рубежа (шахматы, Go, языковые модели), планка «общего интеллекта» сдвигается дальше. Эта неопределенность поддерживает веру и инвестиции.

    Функция «культа неопределенности»? Четкие цели можно измерить и оценить. Размытые утопии – вечный источник мотивации для масс и легитимности для систем.

    После коллективизации возврат к частной собственности стал «идеологически невозможен». Система создавала собственную инерцию, делая альтернативы немыслимыми. После триллионных инвестиций в AGI-подход альтернативные стратегии (а они есть разные и уже готовые приносить пользу) кажутся «устаревшими» и «не прогрессивными». «Ловушка невозвратных затрат» не хуже коллективизации.

    Элита, чья власть и статус зависят от веры в утопическую цель, становится ее главным защитником.

    Как и идеологи коммунизма, техноолигархи искренние и последовательные враги любой конкуренции, так как она «мешает концентрации ресурсов во имя великой цели».

    В геополитике – новая холодная война, на месте СССР – китайцы. «Кто первым достигнет AGI?» Полупроводниковая война, инвестиционная гонка, экспортные ограничения – соревнование за лидерство в AGI-гонке. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    Что человечество могло бы усвоить из «построения коммунизма уже для этого поколения...»?

    – Утопические цели могут мобилизовать огромные ресурсы, но часто неэффективно,

    – Неопределенность целей – источник власти для тех, кто их интерпретирует,

    – Показательные достижения не компенсируют системные проблемы,

    – Альтернативы, объявленные «устаревшими», могут оказаться более эффективными,

    – Элиты склонны «верить» в системы, обеспечивающие им власть.

    Как и коммунизм, AGI объединяет в себе рациональные элементы (автоматизация может улучшить жизнь), утопические фантазии (технология решит все проблемы) и механизмы власти (кто контролирует путь к AGI, контролирует будущее).

    Как и с коммунизмом, самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. 

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

