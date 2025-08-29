Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

Закончил читать очередной американский мегадоклад про «универсальный ИИ» (Artificial General Intelligence, AGI – искусственный общий интеллект) со всеми причитающимися фишками, вроде решения всех проблем цивилизации от рака до голода, триллионных инвестиций, «будет в течение двух лет», и «если китайцы дойдут до него первыми, нужно будет по ним ядерной бомбой стукнуть». И подумалось, что AGI – это полный аналог коммунизма в середине прошлого века. Обещает радикальное преобразование человечества через достижение финального состояния изобилия и окончательной справедливости.

«Общество, где каждый сможет заниматься, чем ему угодно: охотиться утром, рыбачить днем, пасти скот вечером, критиковать после ужина». Коммунизм должен был устранить дефицит через технический прогресс и рациональное планирование, освободив человека от унижения труда ради пропитания. Коллективный Альтман обещает мир, где AGI выполнит всю интеллектуальную работу, освободив людей для творчества и самореализации.

Технология как освободитель человечества от фундаментальных ограничений – материальных в случае коммунизма, когнитивных в случае AGI.

Коммунисты:

Пятилетки – Мобилизация всех ресурсов для достижения «исторической цели»,

Жертвы ради будущего – «Текущее поколение может не дожить, но их дети будут жить при коммунизме»,

Централизация власти – «Только мы знаем путь к светлому будущему.

Бигтех

Жертвы ради прогресса – «Текущие увольнения — цена технологической революции», зато – «город сад». Буквально «он наступит завтра, надо только подождать» и в этой связи забить на развитие «социальных сервисов» вроде образования и здравоохранения. Зачем, если скоро все «решится» в лучшем виде,

Концентрация власти в бигтехе – «Только мы можем построить AGI»,

Дискредитация скептиков – «Луддиты не понимают экспоненциального прогресса».

Ленин на съезде: «Мы не знаем, что такое коммунизм». Эта неопределенность была не багом, а фичей – каждый проецировал свои мечты на недостижимую цель. Определение AGI остается размытым. Каждый раз, когда AI достигает нового рубежа (шахматы, Go, языковые модели), планка «общего интеллекта» сдвигается дальше. Эта неопределенность поддерживает веру и инвестиции.

Функция «культа неопределенности»? Четкие цели можно измерить и оценить. Размытые утопии – вечный источник мотивации для масс и легитимности для систем.

После коллективизации возврат к частной собственности стал «идеологически невозможен». Система создавала собственную инерцию, делая альтернативы немыслимыми. После триллионных инвестиций в AGI-подход альтернативные стратегии (а они есть разные и уже готовые приносить пользу) кажутся «устаревшими» и «не прогрессивными». «Ловушка невозвратных затрат» не хуже коллективизации.

Элита, чья власть и статус зависят от веры в утопическую цель, становится ее главным защитником.

Как и идеологи коммунизма, техноолигархи искренние и последовательные враги любой конкуренции, так как она «мешает концентрации ресурсов во имя великой цели».

В геополитике – новая холодная война, на месте СССР – китайцы. «Кто первым достигнет AGI?» Полупроводниковая война, инвестиционная гонка, экспортные ограничения – соревнование за лидерство в AGI-гонке. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

Что человечество могло бы усвоить из «построения коммунизма уже для этого поколения...»?

– Утопические цели могут мобилизовать огромные ресурсы, но часто неэффективно,

– Неопределенность целей – источник власти для тех, кто их интерпретирует,

– Показательные достижения не компенсируют системные проблемы,

– Альтернативы, объявленные «устаревшими», могут оказаться более эффективными,

– Элиты склонны «верить» в системы, обеспечивающие им власть.

Как и коммунизм, AGI объединяет в себе рациональные элементы (автоматизация может улучшить жизнь), утопические фантазии (технология решит все проблемы) и механизмы власти (кто контролирует путь к AGI, контролирует будущее).

Как и с коммунизмом, самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель.

Источник