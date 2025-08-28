  • Новость часаОператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    Финские ВВС решили отказаться от свастики на знаменах подразделений
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 17:45 • В мире

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее.

    Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на продление закона о помощи украинским беженцам. Среди его пунктов – предоставление всем бесплатной медицинской помощи и выплата в 800 злотых (более 200 долларов) в месяц каждому ребенку, чьи родители не имеют официальной работы.

    По мнению Навроцкого, льготы и выплаты должны предоставляться только тем семьям, где взрослые работают и, соответственно, платят налоги. «Украинские граждане не должны быть привилегированной группой по отношению к польским гражданам», – заявил советник президента Блажей Побожи.

    В польских СМИ начался подсчет вето. Выяснилось, что за две президентские каденции (то есть за 10 лет) Анджей Дуда подписал 1850 законопроектов и наложил вето на 19. Его сменщик Навроцкий менее чем месяц отказался подписывать уже четвертый.

    Также посчитали деньги. По некоторым оценкам украинские трудовые мигранты (среди которых более 80% – это люди трудоспособного возраста) принесли в 2024 году в бюджет 15,1 млрд злотых. При этом госрасходы на украинских детей оцениваются менее чем в четыре миллиарда.

    «Украинцы организовали более 50 тыс. малых и средних предприятий на территории Польши», – подтвердил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Попытались посчитать даже эмоции. «Что мы получим, если загоним украинского ребенка, чьи родители не работают по различным причинам, в еще более глубокую нищету? Абсолютно ничего, но политикам выгодно раздувать антиукраинские эмоции и реагировать на потребность некоторых избирателей ухудшить жизнь украинцам», – пишет Павел Кубицкий из Варшавской школы экономики.

    Однако дело не в «некоторых», а в большинстве избирателей. Почти 60% поляков поддержали решение президента и только 25% высказались против. Они устали от украинцев не в экономическом, а в идеологическом плане.

    Польские СМИ пишут об усилении в обществе неприязни, которая проявляется на бытовом уровне – в автобусах, на улицах и т. д. Проявляется она отчасти потому, что украинцы, по мнению поляков, ведут себя не как в гостях, а как дома. Например, позволяют себе не просто критиковать, а оскорблять польские власти из-за недостаточной, по их мнению, приверженности Украине.

    Например, украинский журналист с польским гражданством Виталий Мазуренко в программе Polsat News назвал Навроцкого за его вето «паханом». За что был, по словам представителей портала, мгновенно оттуда уволен.

    «Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента продлить до 10 лет срок постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подать заявление на получение польского гражданства», – отметил глава администрации Навроцкого Збигнев Богуцки.

    Но это не единственная инициатива президента. Навроцкий пошел дальше – и покусился на святая святых украинского национализма, символику УПА* (ОУН*-УПА признаны террористическими и запрещены в России) и других бандеровцев. Сейчас за черно-красную тряпку, под которой вырезали поляков на Волыни, в Польше бьют по лицу, а президент предлагает ее запретить. Ряд его однопартийцев (например, предыдущий премьер Матеуш Моравецкий) инициативу полностью поддержали .

    На Украине, конечно, недовольны. Бывший глава украинского Института национальной памяти сравнил инициативу польского премьера с российской «денацификацией». И он отчасти прав: Польша действительно хочет денацифицировать Украину. Однако Москва в своей денацификации проводит целостную и логичную политику, а Варшава запуталась.

    Польша поддержала Украину в конфликте с Россией по нескольким причинам, казавшимся полякам логичными.

    Во-первых, в попытке спасти свою «восточную политику» Варшава вложила миллионы долларов в сотни различных проектов, которые должны были превратить ее в главную державу Восточной Европы и западной части постсоветского пространства, как следствие, в ответственного по постсоветскому пространству в ЕС. Но СВО обнуляла эту стратегию.

    Во-вторых, участие в антироссийских действиях, которые с 2014 года рассматриваются как большое общеевропейское дело, должно было превратить Польшу как минимум в третью по значимости страну Евросоюза – после Германии и Франции. 

    В-третьих, жизнеспособная проевропейская Украина должна была, в понимании Варшавы, не только сохранить за Польшей контроль за частью постсоветского пространства, но и сдерживать Россию.

    Однако польские власти оказались в логической ловушке. Антироссийская Украина может существовать только с культом Степана Бандеры, положенного в основу государственного проекта.

    «Поляки рассматривали бандеризацию как элемент дерусификации Украины»,

    – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    А Украина с культом Бандеры не может быть подконтрольна Варшаве, если, конечно, Польша не смирится с прославлением в Киеве тех, кто ответственен за этнические чистки на Волыни. Но смирится она вряд ли.

    Более того, борьба с бандеризацией Украины станет элементом не столько внешней, но и внутренней политики. Спасать киевский режим Польша больше не хочет (да и не может). Опросы общественного мнения показывают: только 17,3% поляков выступают за отправку войск на Украину (среди молодежи до 24 лет – всего 8,1%), а 61,1% – против.

    «Поляки не ждут окончания войны на Украине, они ждут обвала фронта и прибытия нового потока беженцев.

    В отличие от прежних, с Восточной Украины, которые сами от этого бандеровского культа бежали, новые беженцы, вероятно, будут более националистически индоктринированы», – говорит Офицеров-Бельский.

    Пускай через 10 лет, но эти люди все-таки станут польскими гражданами. И не просто гражданами, но и избирателями, из числа которых выйдут новые политики. Они создадут новые партии, которые будут размывать польскую идентичность – в том числе и бандеровщиной.

    Навроцкий и его сторонники прекрасно понимают степень такой угрозы. Поэтому борются с ней уже сейчас.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    ЕК признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    Эксперт: Морские дроны РФ заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    На Украине создали основания для судебного запрета УПЦ
    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве
    Бывшая жена Цекало подала в суд иск об алиментах
    Продажи Tesla в ЕС в июле упали на 42,4%

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации