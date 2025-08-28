Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на продление закона о помощи украинским беженцам. Среди его пунктов – предоставление всем бесплатной медицинской помощи и выплата в 800 злотых (более 200 долларов) в месяц каждому ребенку, чьи родители не имеют официальной работы.

По мнению Навроцкого, льготы и выплаты должны предоставляться только тем семьям, где взрослые работают и, соответственно, платят налоги. «Украинские граждане не должны быть привилегированной группой по отношению к польским гражданам», – заявил советник президента Блажей Побожи.

В польских СМИ начался подсчет вето. Выяснилось, что за две президентские каденции (то есть за 10 лет) Анджей Дуда подписал 1850 законопроектов и наложил вето на 19. Его сменщик Навроцкий менее чем месяц отказался подписывать уже четвертый.

Также посчитали деньги. По некоторым оценкам украинские трудовые мигранты (среди которых более 80% – это люди трудоспособного возраста) принесли в 2024 году в бюджет 15,1 млрд злотых. При этом госрасходы на украинских детей оцениваются менее чем в четыре миллиарда.

«Украинцы организовали более 50 тыс. малых и средних предприятий на территории Польши», – подтвердил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Попытались посчитать даже эмоции. «Что мы получим, если загоним украинского ребенка, чьи родители не работают по различным причинам, в еще более глубокую нищету? Абсолютно ничего, но политикам выгодно раздувать антиукраинские эмоции и реагировать на потребность некоторых избирателей ухудшить жизнь украинцам», – пишет Павел Кубицкий из Варшавской школы экономики.

Однако дело не в «некоторых», а в большинстве избирателей. Почти 60% поляков поддержали решение президента и только 25% высказались против. Они устали от украинцев не в экономическом, а в идеологическом плане.

Польские СМИ пишут об усилении в обществе неприязни, которая проявляется на бытовом уровне – в автобусах, на улицах и т. д. Проявляется она отчасти потому, что украинцы, по мнению поляков, ведут себя не как в гостях, а как дома. Например, позволяют себе не просто критиковать, а оскорблять польские власти из-за недостаточной, по их мнению, приверженности Украине.

Например, украинский журналист с польским гражданством Виталий Мазуренко в программе Polsat News назвал Навроцкого за его вето «паханом». За что был, по словам представителей портала, мгновенно оттуда уволен.

«Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента продлить до 10 лет срок постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подать заявление на получение польского гражданства», – отметил глава администрации Навроцкого Збигнев Богуцки.

Но это не единственная инициатива президента. Навроцкий пошел дальше – и покусился на святая святых украинского национализма, символику УПА* (ОУН*-УПА признаны террористическими и запрещены в России) и других бандеровцев. Сейчас за черно-красную тряпку, под которой вырезали поляков на Волыни, в Польше бьют по лицу, а президент предлагает ее запретить. Ряд его однопартийцев (например, предыдущий премьер Матеуш Моравецкий) инициативу полностью поддержали .

На Украине, конечно, недовольны. Бывший глава украинского Института национальной памяти сравнил инициативу польского премьера с российской «денацификацией». И он отчасти прав: Польша действительно хочет денацифицировать Украину. Однако Москва в своей денацификации проводит целостную и логичную политику, а Варшава запуталась.

Польша поддержала Украину в конфликте с Россией по нескольким причинам, казавшимся полякам логичными.

Во-первых, в попытке спасти свою «восточную политику» Варшава вложила миллионы долларов в сотни различных проектов, которые должны были превратить ее в главную державу Восточной Европы и западной части постсоветского пространства, как следствие, в ответственного по постсоветскому пространству в ЕС. Но СВО обнуляла эту стратегию.

Во-вторых, участие в антироссийских действиях, которые с 2014 года рассматриваются как большое общеевропейское дело, должно было превратить Польшу как минимум в третью по значимости страну Евросоюза – после Германии и Франции.

В-третьих, жизнеспособная проевропейская Украина должна была, в понимании Варшавы, не только сохранить за Польшей контроль за частью постсоветского пространства, но и сдерживать Россию.

Однако польские власти оказались в логической ловушке. Антироссийская Украина может существовать только с культом Степана Бандеры, положенного в основу государственного проекта.

«Поляки рассматривали бандеризацию как элемент дерусификации Украины»,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

А Украина с культом Бандеры не может быть подконтрольна Варшаве, если, конечно, Польша не смирится с прославлением в Киеве тех, кто ответственен за этнические чистки на Волыни. Но смирится она вряд ли.

Более того, борьба с бандеризацией Украины станет элементом не столько внешней, но и внутренней политики. Спасать киевский режим Польша больше не хочет (да и не может). Опросы общественного мнения показывают: только 17,3% поляков выступают за отправку войск на Украину (среди молодежи до 24 лет – всего 8,1%), а 61,1% – против.

«Поляки не ждут окончания войны на Украине, они ждут обвала фронта и прибытия нового потока беженцев.

В отличие от прежних, с Восточной Украины, которые сами от этого бандеровского культа бежали, новые беженцы, вероятно, будут более националистически индоктринированы», – говорит Офицеров-Бельский.

Пускай через 10 лет, но эти люди все-таки станут польскими гражданами. И не просто гражданами, но и избирателями, из числа которых выйдут новые политики. Они создадут новые партии, которые будут размывать польскую идентичность – в том числе и бандеровщиной.

Навроцкий и его сторонники прекрасно понимают степень такой угрозы. Поэтому борются с ней уже сейчас.