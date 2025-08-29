Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

Tекст: Евгений Крутиков

«Разделение Азербайджана произошло в первые месяцы советизации. После распада Российской империи в 1917 году в Азербайджане была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире. Созданная в мае 1918 года, она просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».

Так президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос телеканала Al Arabiya. Вопрос был о планах по реализации Зангезурского транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его автономией – Нахичеванью – через территорию Армении. Но Алиев пустился в рассуждения о том, что большевики, совершившие революцию в 1917 году, «обманули народ».

«Мы создали свое государство, но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре 1920 года, всего через несколько месяцев после этого, правительство Советской России приняло решение отобрать у Азербайджана Зангезур – то, что мы называем Западным Зангезуром, – и передать его Армении. Так Азербайджан оказался разделен на две части: материковую часть и Нахичевань, между которыми находился Западный Зангезур», – добавил Алиев.

Все это демонстрирует некоторую эволюцию взглядов Алиева на мир и историю. Ранее в азербайджанском информационном пространстве для характеристики событий 1920 года использовался термин «советизация».

Это слово на разных языках прижилось на пространстве бывшего СССР и считалось адекватным термином, поскольку отделяло Российскую империю от обстоятельств установления советской власти в ее регионах и позволяло избежать ассоциации с современной Россией. На коммунистов с их интернационализмом и стремлением везде строить школы или консерватории можно было списать весь негатив даже вопреки мнению населения.

В апреле 1920 года Красная армия за сутки, не встретив вообще никакого сопротивления, дошла до Баку, после чего была провозглашена Азербайджанская ССР. А теперь, по Ильхаму Алиеву, в Азербайджан «вторглась русская армия». Это явно конфронтационное заявление, в котором изменен акцент – с советского на русский.

Это мошеннический риторический прием, но на окраинах империи он исправно работает.

При этом Алиев в двух фразах подряд использовал сперва термин «советизация», а затем «русская армия», хотя русская армия ничего «советизировать» не могла по определению. Советизировать могла только Красная армия, сформированная не по этническому принципу, а вопреки ему.

Кто создал Азербайджан

До 1918 года азербайджанской государственности никогда не существовало, в отличие от Грузии и Армении, у которых богатые исторические корни. Персоязычный топоним Азербайджан до 1918 года использовался применительно к территории вокруг озера Урмия в научной литературе про походы Александра Македонского, а тюркоязычное население Бакинской и Елизаветпольской губерний именовалось «кавказскими татарами».

При этом сами себя они не выделяли из мусульманской уммы.

Вопрос «кто ты по национальности?» мог поставить тогдашнего жителя Гянджи в тупик. Мусульманин и мусульманин. Главное, что не армянин.

Самосознание азербайджанцев как отдельной нации было придумано, сформировано и воспитано как раз «оккупантами», то есть советской властью.

После уничтожения Диктатуры Центрокаспия, более известной как «26 бакинских комиссаров», из которых только двое были мусульманами-азербайджанцами, и ухода из Баку английских войск была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Первое, что она сделала – развязала войну с армянами в Зангезуре.

Армяне, особенно отряды Андраника, Нжде и Дро, тоже не были белыми и пушистыми. Скорее, наоборот. Но противостояние в Зангезуре и Карабахе между армянами и мусульманами – это давняя проблема, а в Баку захотели «окончательного решения». Четких границ у АДР тогда не существовало, а претендовала она даже на половину озера Севан.

Прекратили эту бойню, опять же, «оккупанты», которым в наследство от АДР и ее амбиций достался клубок межнациональных проблем, чересполосица и отсутствие исторических границ. При этом Зангезур на момент заключения мирных договоров и начала территориального размежевания контролировался армянскими войсками, а Карабах – азербайджанскими. По результатам армяно-азербайджанской войны 1918–1920 годов и были сформированы границы АрмССР и АзССР.

То есть утверждение Алиева о том, что «большевики отдали Зангезур армянам», хромает. Большевики зафиксировали военно-политическую реальность на земле.

Концепция непрерывности империи

Есть и другая историко-юридическая концепция происходившего, но она тоже не в пользу аргументов Алиева. Эта концепция называется «непрерывность империи» и включает в себя спорное утверждение о том, что революция не прерывала исторической преемственности Российского государства, хотя некоторые ее деятели очень этого хотели.

Иными словами, Российская империя продолжала свое существование, сменив идеологию, символы и форму правления. Следовательно, возникшую из ниоткуда АДР можно рассматривать как мятеж на национальной окраине, который центральная власть имела право ликвидировать, что она и сделала за одни сутки в апреле 1920 года.

Таких «республик» после 1918 года возникало десятки и учреждались они не только по национальному принципу, но и по сугубо территориальному, например, на Урале, в Сибири, на Средней Волге, на Дону.

А вот то, что «оккупанты» сделали потом, беспрецедентно. На период АзССР приходится расцвет Азербайджана, формирование его государственного достояния в виде нефтяной отрасли (которую, кстати, изначально формировало семейство Нобелей), появление самобытной национальной интеллигенции и управленческой элиты. А к ней принадлежал и Гейдар Алиев – отец нынешнего президента, который в начале 1980-х годов вообще входил в элиту элит СССР.

Вряд ли у кого-то повернется язык назвать генерала КГБ СССР Гейдара Алиева «оккупантом» или «коллаборационистом» за связь с «русскими оккупационными властями». У Ильхама Гейдар оглы точно не повернется.

Но сейчас в Баку на противоречия в новых исторических концепциях никто и не смотрит.

В Азербайджане процветает «кухонная история», которая продлевает путь страны и народа чуть ли не до античных времен.

Мы это видели на Украине

Стремление Алиева выстраивать новый Азербайджан не только на привычной антисоветской основе («оккупация 1920 года»), но и на антирусской («русская армия»), вряд ли всего лишь игра на иностранную публику. Это крен в сторону нового государствообразующего мифа. Как на Украине и в Прибалтике, он строится на исторической конфронтации с русским миром и русской историей.

Так Баку работает на дальнейшее углубление разрыва с Москвой. Просто ранее для разжигания конфликта использовались аргументы, скажем так, практического свойства (например, якобы притеснение азербайджанской диаспоры), а теперь в дело пошли псевдоисторические аргументы с сомнительными риторическими приемами.

Впрочем, миф вообще не требует аргументации. В него требуется просто верить.