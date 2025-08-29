  • Новость часаУмер композитор Родион Щедрин
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    Мэра Владимира арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    12 комментариев
    29 августа 2025, 08:30 • Политика

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины.

    «Разделение Азербайджана произошло в первые месяцы советизации. После распада Российской империи в 1917 году в Азербайджане была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире. Созданная в мае 1918 года, она просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».

    Так президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос телеканала Al Arabiya. Вопрос был о планах по реализации Зангезурского транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его автономией – Нахичеванью – через территорию Армении. Но Алиев пустился в рассуждения о том, что большевики, совершившие революцию в 1917 году, «обманули народ».

    «Мы создали свое государство, но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре 1920 года, всего через несколько месяцев после этого, правительство Советской России приняло решение отобрать у Азербайджана Зангезур – то, что мы называем Западным Зангезуром, – и передать его Армении. Так Азербайджан оказался разделен на две части: материковую часть и Нахичевань, между которыми находился Западный Зангезур», – добавил Алиев.

    Все это демонстрирует некоторую эволюцию взглядов Алиева на мир и историю. Ранее в азербайджанском информационном пространстве для характеристики событий 1920 года использовался термин «советизация».

    Это слово на разных языках прижилось на пространстве бывшего СССР и считалось адекватным термином, поскольку отделяло Российскую империю от обстоятельств установления советской власти в ее регионах и позволяло избежать ассоциации с современной Россией. На коммунистов с их интернационализмом и стремлением везде строить школы или консерватории можно было списать весь негатив даже вопреки мнению населения. 

    В апреле 1920 года Красная армия за сутки, не встретив вообще никакого сопротивления, дошла до Баку, после чего была провозглашена Азербайджанская ССР. А теперь, по Ильхаму Алиеву, в Азербайджан «вторглась русская армия». Это явно конфронтационное заявление, в котором изменен акцент – с советского на русский.

    Это мошеннический риторический прием, но на окраинах империи он исправно работает.

    При этом Алиев в двух фразах подряд использовал сперва термин «советизация», а затем «русская армия», хотя русская армия ничего «советизировать» не могла по определению. Советизировать могла только Красная армия, сформированная не по этническому принципу, а вопреки ему.

    Кто создал Азербайджан

    До 1918 года азербайджанской государственности никогда не существовало, в отличие от Грузии и Армении, у которых богатые исторические корни. Персоязычный топоним Азербайджан до 1918 года использовался применительно к территории вокруг озера Урмия в научной литературе про походы Александра Македонского, а тюркоязычное население Бакинской и Елизаветпольской губерний именовалось «кавказскими татарами».

    При этом сами себя они не выделяли из мусульманской уммы.

    Вопрос «кто ты по национальности?» мог поставить тогдашнего жителя Гянджи в тупик. Мусульманин и мусульманин. Главное, что не армянин.

    Самосознание азербайджанцев как отдельной нации было придумано, сформировано и воспитано как раз «оккупантами», то есть советской властью.

    После уничтожения Диктатуры Центрокаспия, более известной как «26 бакинских комиссаров», из которых только двое были мусульманами-азербайджанцами, и ухода из Баку английских войск была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Первое, что она сделала – развязала войну с армянами в Зангезуре.

    Армяне, особенно отряды Андраника, Нжде и Дро, тоже не были белыми и пушистыми. Скорее, наоборот. Но противостояние в Зангезуре и Карабахе между армянами и мусульманами – это давняя проблема, а в Баку захотели «окончательного решения». Четких границ у АДР тогда не существовало, а претендовала она даже на половину озера Севан.

    Прекратили эту бойню, опять же, «оккупанты», которым в наследство от АДР и ее амбиций достался клубок межнациональных проблем, чересполосица и отсутствие исторических границ. При этом Зангезур на момент заключения мирных договоров и начала территориального размежевания контролировался армянскими войсками, а Карабах – азербайджанскими. По результатам армяно-азербайджанской войны 1918–1920 годов и были сформированы границы АрмССР и АзССР.

    То есть утверждение Алиева о том, что «большевики отдали Зангезур армянам», хромает. Большевики зафиксировали военно-политическую реальность на земле.

    Концепция непрерывности империи

    Есть и другая историко-юридическая концепция происходившего, но она тоже не в пользу аргументов Алиева. Эта концепция называется «непрерывность империи» и включает в себя спорное утверждение о том, что революция не прерывала исторической преемственности Российского государства, хотя некоторые ее деятели очень этого хотели.

    Иными словами, Российская империя продолжала свое существование, сменив идеологию, символы и форму правления. Следовательно, возникшую из ниоткуда АДР можно рассматривать как мятеж на национальной окраине, который центральная власть имела право ликвидировать, что она и сделала за одни сутки в апреле 1920 года.

    Таких «республик» после 1918 года возникало десятки и учреждались они не только по национальному принципу, но и по сугубо территориальному, например, на Урале, в Сибири, на Средней Волге, на Дону.

    А вот то, что «оккупанты» сделали потом, беспрецедентно. На период АзССР приходится расцвет Азербайджана, формирование его государственного достояния в виде нефтяной отрасли (которую, кстати, изначально формировало семейство Нобелей), появление самобытной национальной интеллигенции и управленческой элиты. А к ней принадлежал и Гейдар Алиев – отец нынешнего президента, который в начале 1980-х годов вообще входил в элиту элит СССР.

    Вряд ли у кого-то повернется язык назвать генерала КГБ СССР Гейдара Алиева «оккупантом» или «коллаборационистом» за связь с «русскими оккупационными властями». У Ильхама Гейдар оглы точно не повернется.

    Но сейчас в Баку на противоречия в новых исторических концепциях никто и не смотрит.

    В Азербайджане процветает «кухонная история», которая продлевает путь страны и народа чуть ли не до античных времен.

    Мы это видели на Украине

    Стремление Алиева выстраивать новый Азербайджан не только на привычной антисоветской основе («оккупация 1920 года»), но и на антирусской («русская армия»), вряд ли всего лишь игра на иностранную публику. Это крен в сторону нового государствообразующего мифа. Как на Украине и в Прибалтике, он строится на исторической конфронтации с русским миром и русской историей.

    Так Баку работает на дальнейшее углубление разрыва с Москвой. Просто ранее для разжигания конфликта использовались аргументы, скажем так, практического свойства (например, якобы притеснение азербайджанской диаспоры), а теперь в дело пошли псевдоисторические аргументы с сомнительными риторическими приемами.

    Впрочем, миф вообще не требует аргументации. В него требуется просто верить.

    Раненый в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    Адмирал рассказал о возможностях российских БЭКов возле берегов Украины
    «Радио Судного дня» отправило 15 загадочных сообщений за сутки
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    Истребитель F-16 разбился в Польше
    Астроном: Солнце копит энергию для мощной вспышки
    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

