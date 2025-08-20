Азербайджан соблазнил Узбекистан путем в Европу

Tекст: Никита Миронов

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС», – заявил президент Узбекистана.

По словам Шавката Мирзиеева, «вместе с ЕС и другими партнерами» его страна «продолжит целенаправленную работу по развитию эффективных транспортно-логистических и энергетических коридоров», что позволит «возродить роль региона как хаба между Западом и Востоком».

Таким образом, речь идет все-таки о сотрудничестве экономическом. Точнее – логистическом. Поскольку Транссиб и Северный морской путь уже не справляются с потоком китайских товаров, идущим в Европу через Россию, в декабре 2024 года стартовало строительство железной дороги, соединяющей КНР, Киргизию и Узбекистан. Этот маршрут должен стать важной частью китайского проекта «Один пояс — один путь».

Железная дорога протянется от китайского города Кашгар через киргизские города Торугарт, Макмал и Джалал-Абад до узбекского Андижана. Общая протяженность – 486 км.

Больше половины средств на строительства выделяет китайцы. Но ширина пути будет не китайского, а российского стандарта. Рельсы, вероятно, закажут у нас.

Что же касается «энергетического коридора», газ и нефть в Европу Китай поставлять не будет: он их сам закупает.

«По всей видимости, Узбекистан рассчитывает развивать свои собственные газовые месторождения. Их в Узбекистане много: Газлинское, Кандым, Тавакккал – всего около десятка, – заявил газете «Взгляд» директор Института проблем нефти и газа Анатолий Дмитриевский. – Проблема в том, что Узбекистан утратил компетенции по добыче газа».

По его словам, из страны, которая экспортировала топливо в Китай, Киргизию и даже Россию, он превратился в страну, которая газ закупает. В 2023 году Узбекистан импортировал газа на сумму 695 млн долларов, а в прошлом – уже до 1,65 млрд долларов.

«Чтобы развивать газодобычу и транспортировку, Узбекистану нужны, во-первых, серьезные внешние инвестиции, а во-вторых, специалисты, – говорит Дмитриевский. – Ребята из этой страны сейчас учатся в нашем РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, так что Россия здесь помогает».

Однако «стратегического партнерство» Узбекистан устанавливает с недружественным России Евросоюзом. В этой связи примечательно, что Мирзиеев сделал свое заявление в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на форуме «Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития». Проходил этот форум в Ташкенте, и хозяин всячески расхваливал гостя.

Азербайджан выступает конкурентом России в области поставок газа и «запасным аэродромом» ЕС, который решил от российского газа отказаться. При этом отношения между Баку и Москвой сейчас сложные, чтоб не сказать – конфликтные. Не передастся ли эта конфликтность от Европы и Азербайджана к Узбекистану?

«Исключено!» – полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, с точки зрения геополитики «уйти в Европу» Узбекистан, да и другие страны Центральной Азии не смогут никогда.

«Узбекистан «зажат» между Россией и Китаем. Какая ему Европа? Как, кстати, и Азербайджану. Пока твои логистические пути проходят через Россию, ты зависишь от нее, а не от ЕС. Руководство Узбекистана, я думаю, это хорошо понимает. А президент Азербайджана очень скоро поймет», – говорит Жарихин.