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    Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье
    8 июля 2025, 12:26 Мнение

    Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Баку всегда смотрел на Украину как на лазейку – лазейку из геополитической орбиты России. Азербайджан инвестировал не в Украину – он инвестировал в иллюзию. В иллюзию независимости от Москвы, прямого выхода в Европу и статуса регионального тяжеловеса. Игра опасная и дорогая.

    С середины нулевых Киев рассматривал Азербайджан как главную альтернативу российским энергоресурсам. Казалось бы, российская нефть была самым дешёвым и доступным сырьём под боком; гнать дорогую и не имеющую выхода к открытому морю нефть из Азербайджана было решением нерациональным. Но с точки зрения украинских элит всё выглядело как раз наоборот. За доступной российской нефтью следовала экспансия российских нефтяных компаний, получивших контроль над украинским рынком нефтепродуктов. В какой-то момент именно российские НК контролировали четыре крупнейших НПЗ Украины – в Кременчуге («Татнефть»), Лисичанске (ТНК-ВР), Одессе («Лукойл») и Херсоне (НК «Альянс»). Такое положение дел не устраивало украинских олигархов.

    Когда в далёком 2007 году группа «Приват» Коломойского приобрела Кременчугский НПЗ у «Татнефти», Баку тут же подсуетился. Приднепровские магистральные трубопроводы, по которым раньше шла российская нефть в Кременчуг и Одессу, начали прокачивать поставляемое танкерами через Одессу азербайджанское топливо. Баку это давало новый рынок и новые возможности. То же самое с любимым проектом экс-президента Ющенко – нефтепроводом «Одесса-Броды». Баку тоже был тут как тут, обещая наполнить трубу собственной нефтью с дальнейшим выходом на европейский рынок.

    Дальше – больше. SOCAR, государственная нефтяная компания Азербайджана, развернула сеть из нескольких десятков АЗС. Пожалуй, сегодня это самая узнаваемая иностранная сеть заправок на Украине. В 2021 году SOCAR Украина стала крупнейшим частным импортёром газа на Украину, в полной мере воспользовавшись разрывом отношений с «Газпромом» и перестройкой внутреннего рынка на импортное топливо. К тому времени внутренний рынок газа на Украине из дисконтного превратился в премиальный, что было крайне выгодно импортёрам.

    С началом СВО поставки энергоресурсов из Азербайджана продолжились, но транзитом через европейские структуры. Работа Кременчугского и Дрогобычского НПЗ, обеспечивавшихся в том числе азербайджанской нефтью, давала ВСУ стабильные поставки топлива. Хотя теперь Кременчугский НПЗ – груда развалин; досталось и заводу в Дрогобыче, что на Западной Украине.

    Азербайджан полноценно включился в передел украинских активов уже в ходе военного конфликта, в том числе активов, где ранее присутствовал российский капитал. Бакинская NEQSOL Holding в октябре 2024 года неожиданно приобрела контрольный пакет украинской государственной Объединённой горно-химической компании – крупнейшего переработчика титановых руд в Европе. Эта же компания после второго Майдана стала владельцем второго по числу абонентов оператора мобильной связи Vodafone Украина (ранее МТС Украина). Таким образом, именно Баку во многом был бенефициаром разрыва российско-украинских отношений, в итоге вылившегося в военные действия.

    Однако с наступлением российской армии и ухудшением ситуации с западной помощью Украине азербайджанские инвестиции перестали окупаться. Боевые действия приближаются к месторождениям титана и обрабатывающим активам, удары по НПЗ разрушили логистику поставок нефти, массовая эмиграция украинцев снизила число абонентов мобильного оператора, а гибнущему украинскому бизнесу уже не нужно столько импортного газа, сколько раньше.

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам. Маленькая республика решила, что играет ключевую роль в турецко-российском «тяни-толкай» в Закавказье. И коль скоро украинский бизнес на бывших российских активах не заладился, можно показать зубы, сыграв роль британско-турецкой торпеды в отношениях с Москвой.

    Для России Азербайджан важен не сам по себе, а как транзитная страна, обеспечивающая работу транспортного коридора «Север-Юг». Ненадёжная Армения уже не может играть роль стабильного коннектора между РФ и Ираном. В этом смысле Азербайджан был и остаётся действительно важен. Однако перспектива разрыва отношений с Москвой сильно бьёт и по Азербайджану. Огромный рынок сбыта для азербайджанских продуктов, системные интересы азербайджанского бизнеса в РФ – всё это сейчас под ударом.

    Масштабы экономик Азербайджана и России несопоставимы. Турция для Баку – патрон, но не спонсор в том, что касается рынков сбыта и поддержки уровня жизни азербайджанцев. А значит, размахивание украинским флагом в эфире азербайджанского телевидения и  неестественная дружба против Москвы выглядят максимально недальновидным шагом.

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