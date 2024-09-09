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    9 сентября 2024, 20:55 • В мире

    Кто в Узбекистане проповедует русофобию

    Кто в Узбекистане проповедует русофобию
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Узбекский народ был унижен правительством СССР», – заявляют некоторые политики Узбекистана и заявляют о необходимости запрета советской идеологии. Эти высказывания звучат на фоне активного углубления отношений Москвы и Ташкента – как торгового, так и гуманитарного. Кто и почему позволяет себе такое?

    9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан. В программе проведение межправительственной комиссии, а также встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. «Особое внимание планируется уделить продвижению крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в других областях, представляющих взаимный интерес», – пояснили в пресс-службе правительства.

    А обсуждать есть что. На сегодняшний день Россия с 10 миллиардами долларов товарооборота является вторым торговым партнером Узбекистана (после Китая с 13-ю), при этом власти обеих стран хотят довести оборот до 30 миллиардов. Каждая четвертая компания с иностранным капиталом в стране – с капиталом российским.

    Более миллиона (точных оценок нет) граждан Узбекистана работают в России, и еще несколько лет назад объемы их переводов домой были примерно эквивалентны всем расходным статьям национального бюджета. Неудивительно, что при такой степени интеграции постоянно обсуждается вопрос вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз.

    Однако на фоне всех экономических успехов и сотрудничества в российско-узбекистанских отношениях есть и целый ряд не до конца решенных вопросов. Точнее говоря, имеются попытки ряда персонажей в республике переписывать историю пребывания территорий нынешнего Узбекистана в составе государства Российского.

    «Узбекский народ был унижен правительством СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и верования, принесла беду не только узбекскому народу, но и всему человечеству, и ее остатки продолжают делать это до сих пор. Пропаганда советской идеологии, периода и символов должна быть запрещена в нашем законодательстве… Его одобрение или пропаганду следует рассматривать не только как преступление против конституционного строя, но и как предательство нашего народа и наших предков, ставших жертвами кровавой системы».

    Этот пост написал у себя в соцсетях не какой-то местный активист, а лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров. Хотя, конечно, перед нами точка зрения пусть и высокопоставленного, но все-таки радикала.

    «Кадыров является лидером крайне националистической партии, которая не раз выступала с антироссийскими инициативами. Она выполняет функции консолидации крайне националистического электората»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович.

    Все это так. И все же Алишер Кадыров – не просто лидер партии, а заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Партия «Миллий тикланиш» – вторая в парламенте (36 мандатов из 150).

    Кроме того, с такими заявлениями выступает не только Кадыров. Так, например, дочь Мирзиеева Саида в ходе недавнего выступления на форуме в Астане прозрачно намекнула на то, что регион Средней Азии «отставал от остального мира» из-за России, не позволявшей в том числе развиваться местной системе образования. И что Узбекистан находился «в хлопковом рабстве», из которого он был освобожден только сейчас.

    Есть и элементы государственной политики. В Узбекистане – как и во многих других республиках бывшего СССР, обретших государственность в нынешних границах только в советский период – проходит даже не переписывание, а написание истории. И если какие-то элементы этого процесса (например, позиционирование эмира Тимура – этнического монгола – чуть ли не как основателя Узбекистана) вызывает лишь улыбку, то другие моменты выглядят тревожно.

    «Несколько лет назад Ташкент реабилитировал полевых командиров басмачей. В том числе тех, кто занимался активной террористической деятельностью и сотрудничал с иностранными разведками. Сейчас же их героизируют, превращают в борцов за независимость. В октябре запланирована целая неделя памяти, посвященная репрессиям советских времен, судам и казням сепаратистов и экстремистов – включая басмачей», – говорит Никита Мендкович.

    Среди реабилитированных террористов, например, Ибрагим-бек – один из крупнейших руководителей басмаческих банд, который осел на территории Афганистана вплоть до начала 1930-х годов вторгался на территорию Советского Узбекистана и вырезал множество местных жителей – как русских, так и узбеков. При этом имел тесные связи с британской разведкой.

    А ведь на сегодняшний день каждая десятая школа в республике – русская, что и не удивительно, учитывая, что без русского языка в регионе делать нечего. В самой республике открыты отделения 14 российских вузов, включая МГУ и МГИМО, а десятки тысяч молодых узбекистанцев обучаются в России. Таким образом, Россия и Узбекистан развивают не только экономическое, но и гуманитарное сотрудничество. Поддерживается единое языковое и в значительной мере культурное пространство. Стремительно растет количество российских туристов в Узбекистане.

    Все выпускники упомянутых школ просто согласно программе должны прекрасно знать историю. Знать, что читать учебники в школах и ВУЗах дети могут во многом благодаря Советскому Союзу.

    Во-первых, потому, что без него их бы не было. Они бы, вероятно, не родились – на момент начала XX века системы образования и здравоохранения в Узбекистане практически не было. Большевики учили местных читать и писать – благодаря чему доля образованных граждан в Узбекистане выросла с 5% в 1900 до почти 100 процентов в 1970 году.

    Да, советский режим был порой жестоким. Однако точно не из-за предубеждений к узбекам. Большевики учили местных лечить, создали развитую систему сельского хозяйства и в буквальном смысле освободили значительную часть местного населения из рабства (которое там активно практиковалось), дали людям работу и возможность кормить свои семьи.

    В результате произошел взрывной рост населения – оно выросло с 4,4 млн человек в 1920 году до 20,2 млн в 1990. Это наследие – советская социальная и медицинская инфраструктура – работает на благо Узбекистана до сих пор. Сегодня население страны насчитывает уже более 37 млн человек.

    Почему же в таком случае отдельные узбекские политики и чиновники выступают с русофобскими заявлениями? «Предполагаю, что это обусловлено деятельностью западных государств, которые пытаются насадить в Узбекистане и других странах региона свою идеологию. Проталкивают ее через свою агентуру влияния – в том числе и через некоторые фигуры в государственном аппарате страны», – говорит Никита Мендкович.

    Кроме того, возможно, перед нами эксцессы строительства национального государства (которого в нынешних границах у Узбекистана до СССР не было). Отсюда и попытки агрессивного мифотворчества, в рамках которых национальное самосознание формировалось через противостояние мощнейшему культурному центру – то есть России.

    «Россия не может к этому относиться равнодушно, но самое главное, к этому не может и не должно относиться равнодушно население самих стран Центральной Азии», – говорит Никита Мендкович. И не только ради памяти предков или тяге к истине.

    Хотя бы потому, что как и прошлое, так и экономическое будущее Узбекистана связано именно с Россией. Страной, которая не покушается на узбекистанский суверенитет (в отличие от Турции) и не вызывает вопросы относительно жестких методов ведения бизнеса (в отличие от Китая).

    Судя по тому, что целью визита Михаила Мишустина в Узбекистан обозначено углубление не только торгово-экономического, но и культурно-гуманитарного сотрудничества, это понимают и в руководстве республики. А значит, русофобы в Узбекистане будут по-прежнему занимать не более чем свое, маргинальное место.

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