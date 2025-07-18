  • Новость часаЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Кремль ответил на угрозы генерала НАТО уничтожить Калининградскую область
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО
    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    18 июля 2025, 14:31 • Новости дня

    Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Израиля в России заявила, что страна рассмотрит возможность военной операции против Ирана в случае появления угрозы возобновления военных ядерных разработок.

    Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    «Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

    Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

    Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.

    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    Комментарии (10)
    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

    Комментарии (6)
    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Комментарии (2)
    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


    Комментарии (17)
    17 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином

    Президент Пезешкиан поехал на такси из-за разбавленного бензина в служебной машине

    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином
    @ Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время поездки в Тебриз президент Ирана был вынужден пересесть в такси, поскольку все автомобили его кортежа остановились после заправки.

    Инцидент произошел, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан следовал в город Тебриз, сообщает NasrNews. По данным издания, все три автомобиля из президентского кортежа не смогли доехать до пункта назначения после заправки топливом. В ходе проверки выяснилось, что причиной остановки двигателей стал бензин, смешанный с водой.

    В публикации отмечается: «После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси».

    Таким образом, глава государства продолжил путь в Тебриз на частном такси. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали иностранный танкер в Оманском проливе, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива. Тегеран заявил, что взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но перейдет к новому формату из-за изменений в обстоятельствах.

    Комментарии (9)
    16 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший военный из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) передавал секретные списки российских военнослужащих кураторам из ВСУ на безвозмездной основе, называя себя идейным, рассказали в правоохранительных органах.

    «Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.

    Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

    Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.

    Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.

    Комментарии (10)
    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильской армии был поврежден вход в комплекс зданий сирийского Генштаба в сирийской столице на фоне эскалации на юге страны.

    Израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, передает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что целью удара стал вход на территорию комплекса.

    Причиной атаки называют недавнее обострение обстановки на юге Сирии. В этом регионе происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, и Израиль заявил, что выступает в защиту этой группы населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Комментарии (5)
    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

    Комментарии (6)
    18 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боекомплект противотанкового комплекса «Корнет» увеличен вчетверо за счет внедрения кассеты с четырьмя новыми ракетами 9М134 «Булат», что расширило перечень типовых целей.

    Госкорпорация «Ростех» расширила боевые возможности противотанкового комплекса «Корнет», передает РИА «Новости».

    пресс-релизе сообщается, что холдинг «Высокоточные комплексы» разработал решение, позволяющее использовать на любой пусковой установке этого комплекса кассету с четырьмя новыми легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличило боекомплект комплекса вчетверо и расширило спектр типовых целей.

    В Ростехе добавили, что специалисты «Высокоточных комплексов» обеспечили возможность установки кассеты с четырьмя «Булатами» вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку «Корнета». Новый боеприпас позволяет использовать комплекс для поражения целей, для которых стандартная ракета была избыточной по мощности. В настоящее время «Булат» проходит опытно-войсковую эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт, позволяющий управлять сразу тремя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ». Комплекс «Корнет» показал высокую эффективность и пробил башни всех танков противника насквозь. Россия запланировала продемонстрировать систему «Корнет» с дистанционным пультом на выставке IDEX-2025.

    Комментарии (14)
    16 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Минобороны отменило XI военно-технический форум «Армия» в Подмосковье
    Минобороны отменило XI военно-технический форум «Армия» в Подмосковье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны решило не проводить ежегодный форум «Армия» в парке «Патриот».

    Министерство обороны России отказалось от проведения XI международного военно-технического форума «Армия», который должен был пройти в середине августа в парке «Патриот» в Московской области, передают Известия. Эта информация поступила от источника, знакомого с ситуацией. Подробности причин отмены мероприятия не приводятся.

    В прошлом годы форум традиционно собирал представителей оборонных предприятий, демонстрировались новейшие разработки военной техники и вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме «Армия-2024» КБ «Астрон аэро» презентовала комплекс «Комбат-антидрон» для борьбы с FPV-беспилотниками.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

    Комментарии (4)
    17 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Решение Вашингтона изменить график поставок комплексов Patriot подтверждается заявлением на сайте швейцарского федерального совета, передает РИА «Новости». Министерство обороны США официально проинформировало министерство обороны Швейцарии о пересмотре приоритетов поставок в пользу поддержки противовоздушной обороны Украины.

    В документе отмечается: «Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута».

    Власти Швейцарии пока не располагают информацией о том, затронет ли задержка весь объем заказа, включая ракеты, и на какой именно срок откладываются поставки. Ранее из Соединенных Штатов ожидалась передача пяти комплексов Patriot, поставки которых должны были начаться с 2027 года.

    Правительство Швейцарии заключило в 2022 году контракт на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot, изначально планируя получить вооружение в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Согласование условий передачи комплексов Patriot на Украину продолжается, а сама отправка систем может занять несколько месяцев.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиаудара по зданию командования вооруженных сил Сирии зафиксированы пострадавшие, их точное количество пока не называют.

    Авиаудар нанес израильский истребитель, после чего в городе прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на  телеканал Sham TV.

    Государственный телеканал Syria TV показал кадры разрушений, отметив, что объектом атаки стало здание командования Генерального штаба вооруженных сил Сирии в центре города. По сообщениям СМИ, в результате удара имеются пострадавшие, однако их точное число пока не уточняется.

    Ранее в этот же день стало известно о взрыве в центре Дамаска, вызванном ударом израильского беспилотника по тому же району. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

    Днем ранее израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    Комментарии (4)
    17 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль
    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль
    @ Depo Ohotos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции подверг Израиль жесткой критике и пообещал не допустить раздела Сирии, выступая после заседания кабинета министров в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС. В своем обращении к нации Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. «Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы», – заявил Эрдоган в прямом эфире телеканала TRT Haber.

    Также он подчеркнул, что под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои «преступные действия» на территорию Сирии. Эрдоган отметил, что агрессия Израиля сегодня стала основной проблемой для всего региона. По его словам, те, кто последует примеру Израиля, рано или поздно осознают, что допустили большой просчет.

    Президент Турции особо отметил, что его страна не позволяла дезинтеграции Сирии в прошлом и не допустит этого ни сегодня, ни в будущем. Эрдоган назвал защиту территориальной целостности и единства Сирии фундаментальной политикой Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска. Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде.

    Комментарии (7)
    Главное
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    В Госдуме заявили о возможном скором уходе WhatsApp из России
    Зеленский сообщил о переговорах с Макроном по ракетам для ПВО
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    Во Внуково задержали американку с пистолетом и крупным чеком
    Военный суд Москвы вынес заочный приговор телеведущей Фариде Курбангалеевой
    Заслуженный спасатель России назвал самые частые причины гибели людей в водоемах

    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

    Перейти в раздел

    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации