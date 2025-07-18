Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.