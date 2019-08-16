Нефть подорожала на ослаблении опасений трейдеров

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже подорожали на 76 центов – до 58,99 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь увеличилась на 86 центов – до 55,33 доллара за баррель, передает «Интерфакс».