Стало известно о ручном снижении «рейтинга доверия» RT со стороны YouTube

YouTube вручную присваивает СМИ «рейтинг доверия», который влияет на отображение видео алгоритмом поисковой выдачи. По сути, соцсеть цензурирует СМИ, которые считает «неугодными», сообщает американский расследовательский проект Project Veritas.

Расследовательский проект получил внутренние документы на этот счет от инсайдера Зака Ворхиса из Google, сообщает RT.

Благодаря такой системе формирования рейтинга доверия RT оказался ниже «всех мейнстримных телеканалов».

Инсайдер рассказал, что к нему уже приходила полиция, а адвокаты Google прислали ему письмо с требованием «вернуть собственность компании».

В конце июля главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что RT достиг показателя в 9 млрд просмотров на YouTube.