Педагоги рассказали о пилоте А321 из Жуковского

Педагоги второго пилота аварийного А321 23-летнего Георгия Мурзина рассказали, что он всегда мечтал работать в авиации

«Георгий всегда мечтал связать свою судьбу с авиацией, тем более, что пример был перед глазами. Родители – сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии», – приводятся в сообщении департамента образования администрации Екатеринбурга слова бывшей классной руководительницы Мурзина Светланы Гориновой, передает РИА «Новости».

С самого детства Георгий был ответственным и избегал конфликтов, ко всем относился дружелюбно и приветливо, добавила педагог.

«Сам Георгий не хочет комментировать произошедшее и просит не говорить о нем много. Скромность и немногословность – это еще одни качества, которые ему присущи. Школа же гордится таким выпускником и мужчиной с большой буквы», – отметила еще один классный руководитель пилота Елена Фадичева.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.