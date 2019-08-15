Захарова пояснила слова Лаврова о передаче двух Курильских островов Японии

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила слова главы ведомства Сергея Лаврова о готовности передать два острова из состава южных Курил Японии.

«Наша официальная позиция», – сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Министр иностранных дел Лавров заявил об этом на молодежном форуме «Территория смыслов» в Московской области.

«Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом... Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», – сказал в ходе форума министр.

Напомним, в МИД в заявляли, что Токио продолжает оспаривать общепризнанные итоги Второй мировой войны.