Порошенко сохранили оклад, дачу и охрану

Экс-президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства продолжил пользоваться льготами, их список определит новая власть, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Вести», на Украине с 1992 года действует постановление Рады «Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины», пожизненно закрепляющее за бывшим лидером государства некоторые льготы.

«После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (сейчас это 28 тысяч гривен, или более одной тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги», – передает ТАСС сообщение издания.

По сообщению издания, в списке льгот значится и охрана, которая уже приставлена к Порошенко.

Сообщается также, что третий президент Украины Виктор Ющенко пользуется услугами одного советника, двух помощников, повара, двух горничных и двух официантов. В его распоряжении два автомобиля с четырьмя водителями.

Напомним, ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых на Украине фигурирует его имя.

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