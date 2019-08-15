Шасси самолета с американскими военными загорелось в аэропорту в Ирландии

Международный аэропорт Шаннон в Ирландии остановил работу из-за инцидента с самолетом авиакомпании Omni Air International, перевозящим американских военных.

Как сообщил ирландский телеканал RTE, когда Boeing 767-300 ехал по взлетно-посадочной полосе, у него загорелось шасси. Пожарные ликвидировали возгорание, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, передает РИА «Новости».

Аэропорт подтвердил факт инцидента и заявил, что службы «работают над тем, чтобы убрать самолет с места происшествия».

Напомним, в феврале 2018 года во время полета у американского истребителя F-16, приписанного к авиабазе ВВС США Мисава (префектура Аомори), произошло возгорание двигателя; топливный бак был сброшен и упал в озеро Огавара.