Пассажиры севшего в поле под Жуковским самолета рассказали подробности ЧП

Аварийно приземлившийся в поле рядом с аэропортом Жуковский самолет издавал при взлете странные звуки, рассказала пассажирка Светлана Бабина.

Бабина сообщила, что слышала во время взлета «такой характерный звук, как будто мы в яму попали», передает РИА «Новости».

По ее словам, «сначала один раз был (звук), потом второй».

«Двигатель стал странные звуки издавать, скорость не так быстро стал набирать – мы не первый раз летаем, это чувствуется. Надо отдать должное пилоту, в такой ситуации посадил максимально мягко», – добавила пассажирка. Она отметила, что не видела чаек в двигателе.

Кроме того, женщина заявила, что люди самостоятельно эвакуировались из воздушного судна.

«Взяли (при эвакуации) кто что мог. Некоторые пытались там что-то найти. Не видела, чтобы стюарды помогали – мне младшую дочь помогал ловить (с трапа) старший сын, ему 11 лет. Потом мы бежали в этом кукурузном поле, стюардесса кричала, чтобы отбегали как можно дальше, что-то дымится», – сказала Светлана Бабина.

При этом другая пассажирка этого самолета Екатерина Свечникова заявила, что экипаж помогал эвакуироваться.

«(Бортпроводники) полностью беспокоились за наши жизни. Мне кажется, благодаря этому всему все закончилось для нас хорошо», – сказала она.

Она отметила, что после эвакуации им дали указание отойти на безопасное расстояние от самолета.

«Все было по технике безопасности... стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь... и все закончилось благополучно», – добавила женщина.

Летевший этим рейсом Степан Акопян сообщил, что на борту не было паники, но был крик. Он также заявил, что «ничего не загорелось», все «нормально было».

Мужчина добавил, что летел без багажа, планирует ехать в другой аэропорт и брать билет на ближайший рейс в Симферополь.

Бабина рассказала также, что пассажирам собираются вернуть багаж после окончания работы правоохранителей.

Напомним, в четверг самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как позже выяснилось, обитали на местной свалке.

Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

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