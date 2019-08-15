В Грузии подписали соглашение о строительстве скоростной дороги в Россию

Соглашение о строительстве в Грузии новой дороги по направлению к России Квешети – Коби протяженностью 13 км оформлено в Грузии с китайской компанией ChinaRailway 23rdBureauGroupCo, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Данная дорога, как отмечает официальный Тбилиси, станет частью коридора «Север-Юг», сообщает Общественное ТВ Грузии.

Тоннель, который будет построен в рамках этого проекта, позволит пользоваться ею в сложных погодных условиях. В Грузии рассчитывают на то, что дорога привлечет новых туристов и оживит экономическую обстановку в горных районах страны, где пройдет строительство магистрали.

Проект новой дороги подразумевает строительство шести мостов и пяти тоннелей. Участок будет включать самый длинный тоннель в Грузии (9 км) и современный арочный мост через реку Хадисцкали.

Стоимость проекта оценивается в 558,6 млн долларов. Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 415 млн долларов на строительство. Также финансирование в размере 60 млн долларов поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Еще 83,6 млн долларов выделит правительство Грузии.

Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся от грузинского правосудия на Украине, заявил, что новая магистраль в Грузии к границе с Россией «откроет российским военным возможность быстро взять Тбилиси».

«В случае строительства этого автобана для России открывается военная дорога, чтобы быстро взять Тбилиси. Это на 100% заказ (президента России Владимира) Путина. Туризм здесь ни при чем. Этот заказ выполняется (лидером правящей «Грузинской мечты» Бидзиной) Иванишвили», – заявил Саакашвили.

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