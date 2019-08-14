Саакашвили выступил против новой магистрали из Грузии в Россию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся от грузинского правосудия на Украине, заявил, что новая магистраль в Грузии к границе с Россией «откроет российским военным возможность быстро взять Тбилиси», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В случае строительства этого автобана для России открывается военная дорога, чтобы быстро взять Тбилиси. Это на 100% заказ (президента России Владимира) Путина. Туризм здесь ни при чем. Этот заказ выполняется (лидером правящей «Грузинской мечты» Бидзиной) Иванишвили», – заявил Саакашвили.

Накануне власти Грузии заявили, что планируют построить новую дорогу Коби – Гудаури в направлении российской границы.

Проект новой дороги подразумевает строительство шести мостов и пяти тоннелей. Участок будет включать самый длинный тоннель в Грузии (9 км) и современный арочный мост через реку Хадисцкали.

Стоимость проекта оценивается в 558,6 млн долларов. Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 415 млн долларов на строительство. Также финансирование в размере 60 млн долларов поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Еще 83,6 млн долларов выделит правительство Грузии.