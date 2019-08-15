Во Франции подтвердили функционирование механизма обхода санкций США

Официальный представитель МИД Франции в заявлении подтвердил, что европейский механизм финансовых расчетов INSTEX функционирует.

Отвечая на вопрос о «трудностях», якобы возникших в деятельности финансового механизма INSTEX, созданного для расчетов с Ираном, официальный представитель МИД Франции заверил, что «механизм INSTEX в настоящее время функционирует», передает ТАСС.

«Франция и ее партнеры по «евротройке» (Германия и Великобритания) продолжат активно работать с целью обеспечения той экономической выгоды для Ирана, которая возможна в рамках Венских договоренностей, то есть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», – говорится в заявлении.

«Данный фонд скупки долговых обязательств был создан с тем, чтобы обеспечить возможность проведения первых транзакций в областях, имеющих наибольшее значение для [жизни] иранского населения. Компенсационный механизм INSTEX направлен на облегчение финансовых транзакций по легитимным коммерческим операциям между Европой и Ираном. В настоящее время эти транзакции находятся в фазе обработки, включающей в себя и контроль на их соответствие международным финансовым нормам», – сообщил МИД Франции.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Вашингтона из ядерной сделки. О начале работы INSTEX ЕС объявил в конце июня.

В Кремле отмечали важность создания европейского платежного механизма.

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