Кадыров обрушился с критикой на «кнопочных героев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью журналисту и сотруднику Института востоковедения РАН Руслану Курбанову, в котором прокомментировал скандал вокруг его высказываний об имаме Шамиле. По его словам, «кнопочные герои» преподнесли все не так, как он говорил.

«Но как преподнесли! Недруги наши: предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти – я их называю так. Я про Дагестан ни слова, про мужчин и женщин не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа и моего отца. Я говорю, что они шайтаны, не мусульмане, не последователи имама Шамиля и не его потомки, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», – заявил Кадыров.

Отрывок интервью опубликован в Instagram Руслана Курбанова.

Напомним, Кадыров в интервью на прошлой неделе заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа. В муфтияте Дагестана заявили в ответ, что имам «отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».

Позже Кадыров заявил, что с уважением относится к имаму Шамилю, но раскритиковал журналистов за неверную интерпретацию его слов.

В спор с главой Чечни вступил, в частности, журналист Максим Шевченко, который обвинил Кадырова в некорректности высказываний об имаме с точки зрения истории, а также в том, что после этого глава Чечни вынужден был оправдываться.

Позже Шевченко признал, что был слишком резок в высказываниях.