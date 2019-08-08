Кадыров пояснил слова об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с уважением относится к имаму Шамилю, и раскритиковал журналистов за неверную интерпретацию его слов.

«Я знаю, что дагестанцы считают его своим кумиром, героем, как я могу сказать о нашем мусульманине плохое… Даже если бы я плохо думал об имаме Шамиле, я при себе оставил бы это мнение», – приводит его слова «АиФ–Дагестан».

Кадыров добавил, что с уважением относится к имаму Шамилю как к духовному лицу.

«Журналисты, они же умные, они по-своему написали там… Я всегда был с народом, мусульманином…» – сказал глава Чечни, добавив, что у него много близких людей в Дагестане.

Ранее в четверг муфтият Дагестана отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Там заявили, что имам Шамиль не восставал против своей страны, а «всего лишь отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев». Когда имам понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры, объяснили в муфтияте.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840 году он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни.

С 1840 года воевал с царской армией, попал в плен в 1859 году во время взятия аула Гуниб в Дагестане.

Имам Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.