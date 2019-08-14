Норвежские истребители вылетали на перехват российских Ту-95

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95 провели плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.

Норвежские истребители F-16 сопровождали российские самолеты во время проведения плановых полетов, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Полет Ту-95 продолжался более четырех часов, отметили в Минобороны.

Во вторник ВВС Британии поднимали истребители, чтобы сопроводить российские Ту-142.

На прошлой неделе истребители ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27.