Британия по тревоге подняла истребители для сопровождения российских самолетов

ВВС Британии подняли истребители Typhoon, чтобы сопроводить российские Ту-142, сообщило военное британское военное ведомство.

«Два самолета-«медведя» Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. «Медведи» были перехвачены и сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager», – сообщило ведомство в соцсетях, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вылет был произведен с военной базы Лоссимут, которая находится в Шотландии.

В минувший четверг истребители ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27.

В конце июля минобороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.