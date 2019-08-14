Французские власти заявили о сохранении риска обрушения Нотр-Дама

Спустя четыре месяца после разрушительного пожара собору Парижской Богоматери все еще угрожает обрушение, заявили французские власти.

«В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа», – говорится в сообщении министерства культуры Франции, передает «Интерфакс».

Власти подчеркивают, что все работы нацелены на предотвращение обрушения собора, а не на его реставрацию. Французское ведомство полагает, что восстановительные работы можно будет начать не раньше следующего года.

Ранее уже отмечалось, что из-за аномальной жары Нотр-Дам может обрушиться. Напомним, крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.