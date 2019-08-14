Эксперт объяснил невозможность согласования акции оппозиции 17 августа

Мэрия Москвы не могла согласовать проведение акции оппозиции 17 августа в связи с нарушением заявителями сроков подачи уведомления. Это формальное требование закона, которое необходимо соблюсти, «будь вы хоть десять раз оппозиционеры», заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Так как действительно нарушены сроки подачи – заявление подано в мэрию менее, чем за десять дней до события, – то власти имеют полное право отказать в согласовании акции. Если вы хоть десять раз оппозиционеры, вы все равно должны соблюдать формальные правила, иначе на них вас и срежут. Надо соблюдать сроки подачи уведомлений, жалоб, не иметь задолженностей налоговых, административных правонарушений. Если вы лезете в политику, вы должны понимать, что к вам будет особое внимание. Если вы нарушаете сроки, вы не можете быть допущены к мероприятию», – передает его слова РАПСИ.

Он выразил мнение, что желание заявителей выйти на улицу именно 17 августа связано с тем, что либеральная оппозиция «не хочет отдавать первенство левым, которые в этот же день выйдут на Сахарова, те же КПРФ».

«Люди пойдут к ним, а не к оппозиции. Теоретически, по прошлым акциям, также могу сказать, что иногда и умышленно не соблюдаются формальные требования, чтобы специально создать такую ситуацию. Тем более что у этого вида оппозиции провокация и игра – неотъемлемый элемент работы», – сказал Аграновский.

Он подчеркнул, что учитывает презумпцию невиновности и лишь рассуждает.

Оппозиция планировала провести шествие по бульварам города 17 августа, однако из-за нарушения сроков подачи уведомления об этом столичные власти отказались рассматривать заявление.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками. Возбуждены уголовные дела, фигурантами которых являются 14 человек, 13 из них заключены под стражу.