«Авиаугонщик» из Югры признал вину

Житель Ханты-Мансийского АО Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, в суде признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Вину полностью признаю и раскаиваюсь в содеянном», – передает РИА «Новости» слова Шаповалова во время последнего слова.

Он сказал также, что добавить к этому нечего.

Напомним, в январе Шаповалов попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, выполнявшего рейс Сургут – Москва, и заставил изменить курс воздушного судна на Афганистан. Также он заявлял, что у него якобы есть оружие.

Командир Boeing решил посадить самолет в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где «авиаугонщика» задержали. Шаповалов был арестован.

Напомним, в июне Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета «Аэрофлота», признан невменяемым по итогам психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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