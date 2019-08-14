Дело совратившей двоих подростков уборщицы интерната направили в суд

В суд Омской области направили уголовное дело в отношении 32-летней уборщицы одного из интернатов Полтавского района, которая совратила двоих подростков. Женщине грозит до 15 лет заключения, сообщает пресс-служба регионального СК.

«Завершено расследование по уголовному делу по обвинению 32-летней жительницы Омской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух лиц)», – говорится в сообщении на сайте регионально СК.

По версии следствия, 23 февраля женщина, работавшая уборщицей в одной из адаптивных школ-интернатов Омской области, пригласила к себе домой двух учащихся данной школы – подростков, 14 и 15 лет и – и вступила с ними в половую связь.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки сведений, размещенных в СМИ. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

О случившимся порталу Om1.ru стало известно после того, как подростки рассказали о своих похождениях друзьям, и вскоре слухи дошли до педагогов интерната, которые и обратились к стражам порядка.