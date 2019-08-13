В Роскосмосе объяснили зарплаты в 400 тыс. рублей

Сведения о средней зарплате в 396 тыс. рублей касаются только московского офиса Роскосмоса, заявили в пресс-службе госкорпорации.

«Это касается только сотрудников московского офиса», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что величина средней зарплаты, которая указана в отчете за 2018 год, включает как оклад, так и выплату годовой премии сотрудникам по итогам 2017 года. Кроме того, в нее вошли специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальная помощь и налоги.

Также в Роскосмосе уточнили, что в московском офисе в 2018 году работало 609 человек, в 2017 году – 550 человек. Общая численность работников госкорпорации и входящих в нее организаций в 2018 году составила 189,5 тыс. человек. Средняя заработная плата всех работников госкорпорации и ее организаций составила 59,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата менеджмента Роскосмоса составила 396 тыс. рублей.