Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса в 2018 году

Средняя заработная плата в месяц у сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций в 2018 году составляла 59,7 тыс. рублей, средняя зарплата менеджмента – 396 тыс. рублей. Об этом говорится в опубликованном госкорпорацией отчете.

«Средняя численность работников госкорпорации Роскосмос и организаций госкорпорации Роскосмос в 2018 году составила 189,5 тыс. человек», – говорится в отчете, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Число работников центрального аппарата корпорации в 2018 году снизилось и составило 605 человек.

Среднемесячный заработок сотрудников центрального аппарата Роскосмоса в 2017 году составлял 382 тыс. рублей, в 2018 – 396 тыс. рублей, говорится в документе.

В мае сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей, в том числе по основному месту работы – почти 23,5 млн.

Также в самом Роскосмосе сопоставили заработную плату российских космонавтов с зарплатами коллег из НАСА и других космических агентств. Должностной оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта – 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта – 88,45 тыс. рублей.