Роскосмос назвал зарплату Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей, в том числе по основному месту работы – почти 23,5 млн, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе работников госкорпорации.

Декларация была опубликована на сайте Роскосмоса.

В гараже Рогозина имеется автомобиль ГАЗ-21Р, Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS. Кроме того, он владелец земельного участка 2,3 тыс. кв. метров, жилого дома площадью 782 «квадрата». Также у него в пользовании 346-метровая квартира.

Супруга Дмитрия Рогозина заработала 3,3 млн рублей. В ее собственности тоже 346-метровая квартира, три машино-места и автомобиль Range Rover.

При этом в 2017 году Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, задекларировал доход в 24,2 млн рублей, что в три раза выше, чем за год до этого (8,1 млн рублей).

На должность в Роскосмос он был назначен ровно год назад – 24 мая 2018 года.

Предшественник Рогозина на посту главы Роскосмоса Игорь Комаров декларировал более внушительные суммы. Например, за 2017-й он заработал 110 млн рублей, из них 71,5 млн – по основному месту работы в госкорпорации.

При этом финансовый директор Роскосмоса Дмитрий Беленов заработал в 2018 году в два раза больше Рогозина – он задекларировал заработок в 57,4 млн рублей, в том числе 4 млн рублей по основному месту работы.

Кроме того, несколько сотрудников госкорпорации задекларировали собственность за рубежом.

У Беленова в общей собственности с женой квартира во Франции площадью 123 кв. метра и машино-место, а также гараж-бокс в личной собственности.

Супруга первого заместителя главы Роскосмоса Юрия Урличича задекларировала две квартиры и два машино-места в Испании.

Также у главы департамента Юрия Бородавки есть земельный участок в Болгарии, замдиректора департамента Александр Крутов – владелец квартиры на Кипре, супруга замдиректора департамента Владимира Лебедева владеет квартирой на Украине; квартирой в Турции владеет жена председателя научно-технического совета Роскосмоса Юрия Коптева.

Ранее были названы доходы директоров СВР и ФСБ за 2018 год.

Тем временем депутат из Приамурья задекларировал доход в три копейки.