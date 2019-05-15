Депутат из Приамурья задекларировал доход в три копейки

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход размером в три копейки за 2018 год.

Согласно данным с сайта регионального парламента, депутат не владеет транспортными средствами, а в его собственности находится квартира площадью 49,1 квадратных метра, передает РИА «Новости».

При этом по данным декларации за 2017 год, у Труша доход отсутствовал.

Отмечается, что он окончил Амурский государственный университет по специальности «дизайнер по интерьеру» и работал ассистентом на кафедре дизайна. Позже он стал индивидуальным предпринимателем.

Ранее депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал землю площадью в четыре Салехарда.

Напомним, в правительстве подготовили законопроект, предполагающий досрочное лишение полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверно задекларированные доходы.