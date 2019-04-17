Депутатов и сенаторов предложили лишать полномочий за недостоверные декларации

Российское правительство подготовило законопроект, предполагающий досрочное лишение полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверно задекларированные доходы, сообщил замначальника управления при президенте по противодействию коррупции Александр Аникин.

«Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Аникина, этот вопрос будет рассмотрен 19 апреля на заседании рабочей группы. Согласно действующему законодательству, отсутствие или непредоставление декларации в срок (до 1 апреля) является основанием для лишения мандата парламентария.