Ямальский депутат задекларировал землю площадью в четыре Салехарда

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк указал в своей декларации 359 квадратных километров земли – эта площадь в четыре раза превышает площадь столицы округа – Салехарда.

При этом, как отмечает Ura.ru, еще год назад депутат отчитался о более 200 участках земли общей площадью более 1 тыс. 273 квадратных километров. Площадь столицы Ямала составляет 84,5 квадратных километра.

Самым бедным из региональных парламентариев стал депутат Павел Крюков, задекларировавший за 2018 год 1,2 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 51 миллион рублей. Издание напоминает, что Крюков в конце 2017 года покинул пост топ-менеджера в крупной нефтяной компании после возбуждения уголовного дела по статье о коммерческом подкупе.

Ранее стало известно, сколько за 2018 год заработали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал самым богатым среди глав фракций Госдумы, а среди всех депутатов нижней палаты парламента самым богатым оказался Григорий Аникеев.