Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,9 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов – 4,9 млн рублей, глава ЛДПР Владимир Жириновский – 6,8 млн рублей, передает РИА «Новости».

В свою очередь сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который обвиняется во Франции в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, задекларировал за 2018 год доход немногим более 37 млн рублей – это в 74 раза меньше его дохода за 2017 год, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2018 году 15 млн 274 тыс. рублей. В 2018 году у спикера СФ появились в собственности четыре нежилых здания площадью 110, 551, 102 квадратных метра, а также объект незавершенного строительства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2018 год указал доход в 71,7 млн рублей. Советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова отметила, что в 2018 году, как и в прошлые годы, Володин направил на благотворительность часть своих доходов. Сумма пожертвований составила около 38,9 млн рублей.

Согласно декларации, президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс. 353 рубля. Кроме того, раскрыты доходы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и премьер-министра Дмитрия Медведева.