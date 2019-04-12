Путин раскрыл доходы за 2018 год

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс. 353 рубля, такие данные содержатся в опубликованной в пятницу декларации главы государства. Кроме того, раскрыты доходы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и премьер-министра Дмитрия Медведева.

На сайте Кремля сообщается, что доход Путина в 2018 году оказался примерно на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году, когда он составил 18 млн 728 тыс. 268 рублей. В сумме за 2017 год учитывались в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Годом ранее, в 2016 году, Путин заработал около 8 млн 858 тыс. рублей (примерно на 210 тыс. рублей больше, чем в 2018 году).

В среднем ежемесячный доход президента в прошлом году составил около 720,7 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 млн рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка – 218,6 млн рублей.

На сайте Кабмина сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал почти на 1,35 млн рублей больше, чем в 2017 году: его доход составил 9,917 млн рублей против 8,565 млн рублей в 2017 году. Супруга главы правительства, как и в позапрошлом году, в 2018 году ничего не заработала.

Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал в 2018 году доход больше других сотрудников администрации президента – более 657 млн рублей. Доход его супруги составил чуть более 2 млн рублей.

На втором месте по объему задекларированных доходов первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. Его заработок в 2018 году составил 66,63 млн рублей.

В конце марта президент России Владимир Путин и руководство администрации Кремля отчитались о доходах за 2018 год.

В феврале Песков рассказывал о зарплатах сотрудников пресс-службы, признавшись, что у него один из самых высоких доходов.