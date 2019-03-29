Путин подал декларацию о доходах

Президент России Владимир Путин и руководство администрации Кремля отчитались о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все сдали. (Декларации) будут опубликованы в сроки, установленные законом», – сказал Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что в отчете о доходах за 2017 год глава государства задекларировал 18 млн 728 тысяч 268 рублей.

Высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах и доходах близких родственников ежегодно до 1 апреля. Сведения будут опубликованы после проверки деклараций через две недели после истечения срока их подачи.

В феврале Песков рассказывал о зарплатах сотрудников пресс-службы, признавшись, что у него один из самых высоких доходов.