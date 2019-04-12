Назван самый богатый депутат Госдумы

Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Государственной думы по итогам 2018 года.

Представитель Владимирской области в Госдуме Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года – его доход составляет более 2,3 млрд рублей, сообщает RT, ссылаясь на данные декларации о доходах.

Аникеев также является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2017 году его доход составил 4,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько заработали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. Также сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал самым богатым среди глав фракций Госдумы.