Член СПЧ призвала россиян не ездить на западные «семинары для гражданских активистов»

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека журналист Екатерина Винокурова предостерегла россиян от поездок на семинары для гражданских активистов, организованных американскими и европейскими фондами.

«Не ездите вы на эти «семинары для гражданских активистов» от американских и европейских фондов. Как я понимаю, информационная и практическая их ценность равна нолю (в этом плане за 15 лет не поменялось примерно ничего), а вот навредить в критичной ситуации факт участия в таких семинарах может сильно», – написала Винокурова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что некоторые могут считать это утверждение несправедливым и неверным.

«Но представьте себе, что будет, если семинары для западных активистов станет проводить Россия. Что будет с этими активистами по возвращении. Конкретизировать не буду», – заключила журналист.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.

В МИД России также проводили беседу со временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески по поводу призыва немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях.

Также МИД вызывал советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона, где ему было сделано представление в связи с публикацией в соцсетях управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа.