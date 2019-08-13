Главред «Говорит Москва» обвинил экс-зама Доренко в краже Telegram-канала

Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян обвинил директора службы информации Александра Шадова и бывшего заместителя Сергея Доренко Марата Березова в рейдерском захвате Telegram-канала радиостанции.

«Это не демарш – это банальное воровство или, если хотите, рейдерский захват Telegram-канала, который принадлежит радиостанции. По-другому к этому относиться никак нельзя. Человек, который их собственно на это подвигнул (Марат Березов), он был заместителем главного редактора у Доренко, и он ушел из редакции в апреле, то есть еще Доренко его уволил», – рассказал Бабаян Daily Storm.

«Телеграм-канал «Говорит Москва» сегодня прекратил свое существование, поскольку симка была волшебным образом зарегистрирована на человека, давно не работающего на радиостанции. Этот телеграм-канал делали все 60 человек, работающих на «Говорит Москва». С минуты на минуту мы запустим новый канал с прежним названием. Пятерым уволившимся и забравшим с собой старый канал – Бог в помощь и Бог же судья», – написал Бабаян в Telegram.

Между тем Березов заявил, что все права на Telegram-канал «Говорит Москва» принадлежат ему. В комментарии «Открытым медиа» Березов сообщил, что финансированием каналов занимается вдова Сергея Доренко Юлия.

Сама Юлия Доренко объяснила такое решение тем, что «Роман Бабаян – человек, далекий от новостной специфики радиостанции, от тех принципов работы, которыми руководствовались сотрудники многие годы».

«В тот день, когда мы узнали о назначении нового главного редактора «Говорит Москва», стало понятно, что довольно скоро радиостанция станет чем-то другим. ... Не хотелось участвовать в этой трансформации. ... Несколько значимых сотрудников сразу сказали мне, что уйдут, потому что не смогут работать с новым руководством. Тогда возникла идея задействовать канал «Расстрига» и делать на своем ресурсе то, что мы умеем, то, чему учил нас Сергей. Одновременно у бывшего заместителя Сергея Марата Березова появилась такая же мысль в отношении канала «Говорит Москва», который принадлежит Марату», – пояснила она в Telegram.

Доренко также добавила, что руководство радиостанции знало о принадлежности канала Березову.

Днем во вторник Telegram-канал «Говорит Москва» сменил логотип и название на «Подъем».

«Мы, часть команды Сергея Доренко, запускаем новый проект. Он будет действовать на базе двух Telegram-каналов – «Расстрига» и «Подъем». В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. … Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио «Говорит Москва» в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко», – объяснила перемены администрация канала.

Там уточнили, что «Подъем» – это бывший канал «Говорит Москва». Он больше не имеет отношения к радиостанции. Он принадлежал сотрудникам Сергея».

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной оказался разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.