Генпрокуратура заявила о важном достижении в борьбе с коррупцией

В России перестал расти уровень выявляемых коррупционных деяний, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Коррупции больше в стране не становится. Тренд стабильный, хотелось бы снижения [числа коррупционных нарушений] к концу года», – сообщил Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир», передает ТАСС.

По его словам, за полгода прокуратура выявила свыше 140 тыс. нарушений законодательства в этой сфере, это соответствует показателю первого полугодия 2018 года.

37,3 тыс. нарушений были связаны с неисполнением госслужащими, муниципальными служащими и иными должностными лицами обязанностей, несоблюдение запретов и ограничений, установленных для противодействия коррупции.

«Из них по-прежнему основную массу (32,6 тыс.) составляют случаи представления неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», – отметил представитель Генпрокуратуры.

Также прокуроры выявляли факты непринятия должностными лицами мер по урегулированию конфликта интересов на госслужбе и муниципальной службе, несоблюдения законов о контроле за соответствием расходов доходам.

Немало нарушений было зафиксировано при осуществлении госзакупок и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

По протестам прокуроров было отменено и изменено более 18 тыс. незаконных правовых актов, направлено 2,5 тыс. исков в суд, общая сумма исков составила 20,7 млрд рублей.

«В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тыс. должностных лиц, из них 469 уволены в связи с утратой доверия», – добавил Куренной.

По материалам проверок прокуроров было возбуждено 1,8 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях.

В декабре Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника; согласно исследованию, коррупционерами чаще всего бывают 40-летние обеспеченные общительные и целеустремленные мужчины, желающие жить «еще лучше».