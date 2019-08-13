Пентагон захотел проверить, стал ли спецназ США сборищем наркоманов

Военное ведомство США проверит появившуюся информацию о сексуальных домогательствах со стороны бойцов спецподразделений ВМС США и употреблении ими наркотиков, сообщают СМИ.

CNN ссылается на заявление главы командования специальных операций вооруженных сил США Ричарда Кларка, который отметил, что необходимо проверить, соблюдают ли военные этические и дисциплинарные нормы.

Кларк велел устроить серию проверок. Руководить процессом будет независимая комиссия. В комиссию войдут военные в отставке и гражданские специалисты, передает ТАСС.

В ходе проверок предстоит выяснить причины нарушения дисциплины, порядок набора в провинившиеся подразделения и уровень их подготовки.

Результаты проверок представят Конгрессу США, который должен будет определить, насколько полученную информацию можно предавать огласке.