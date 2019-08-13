Норвежец снял стрельбу в мечети на камеру

Устроивший стрельбу в мечети в пригороде Осло снимал происходящее на прикрепленную к шлему камеру Go-Pro, сообщил представитель следствия Пол-Фредрик Хьорт Крабю.

По его словам, правоохранители получили указанное видео, которое «предоставляет важные доказательства», передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В попытке теракта подозревается норвежец Филип Мансхаус. Кроме того, его подозревают в убийстве 17-летней сводной сестры. Когда его задержали, у Мансхауса было несколько видов оружия, част из которого он приобрел легально.