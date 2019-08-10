Мужчина устроил стрельбу в мечети в Норвегии

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в центре Осло, сообщают СМИ.

Как сообщила норвежская полиция, один человек убит, один получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна, передает РИА «Новости».

Преступника удалось задержать. В настоящее время полиция работает на месте происшествия, ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей. Ущерб от стрельбы пока неизвестен.

Как отмечает «Интерфакс», очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

По информации телекомпании NRK, в мечети были найдены несколько единиц оружия.

Напомним, в середине марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест. В нападении на мечети был обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант.