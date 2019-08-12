Посольство США в Киеве отреагировало на посещение Путиным Крыма

Украинские власти правы, называя поездки российских официальных лиц в Крым «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», заявило американское посольство в Киеве.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», – говорится в заявлении американского посольства в Twitter.

Дипмиссия сопроводила свое заявление хештегом #КримЦеУкраина («Крым – это Украина»).

Напомним, МИД Украины накануне выразил протест из-за субботнего «несогласованного» визита президента России Владимира Путина в Крым. В Госдуме назвали этот протест «работой на мусорную корзину».