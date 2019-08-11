ПВО авиабазы Хмеймим отразила атаку дронов

Системы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками, сообщает государственное ТВ арабской республики.

«ПВО авиабазы Хмеймим отражает атаку объектов в небе над базой, предположительно – БПЛА, запущенных боевиками террористических группировок», – передает РИА «Новости» сообщение Syria TV.

Силы ПВО регулярно отражают атаки террористов на российскую базу в Сирии. Так, 8 августа в Минобороны сообщали, что боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону Хмеймима.

4 августа боевики обстреляли окрестности Хмеймима из РСЗО. Авиабаза не пострадала, но пострадали четыре мирных жителя.