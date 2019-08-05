Боевики обстреляли Хмеймим

Боевики обстреляли окрестности Хмеймима в Сирии из РСЗО, авиабаза не пострадала, но ранены четыре мирных жителя, сообщили в Минобороны России.

«5 августа около 14.30 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Указывается, что снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф. Четыре местных жителя получили ранения.

Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Отметим, что боевики неоднократно пытались атаковать авиабазу Хмеймим, однако в последнее время российские средства ПВО отражали эти атаки.