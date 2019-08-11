Байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе посетили в первый день более 50 тыс. зрителей

Байк-шоу «Тень Вавилона», которое проводит в эти выходные у горы Гасфорта под Севастополем мотоклуб «Ночные волки», в первый день посетили более 50 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«В первый день байк-шоу у горы Гасфорта посетило более 50 тыс. человек. Мероприятия мотоклуба «Ночные Волки» продолжаются и в воскресенье», – передает ТАСС сообщение правительства Севастополя.

Организаторы «Тени Вавилона» сообщили, что в воскресенье после мотопробега на площадке фестиваля пройдет турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта. Будет установлен рекорд России в парной тяге «Севастопольская тяга». А вечером на сцену выйдут Вадим Самойлов (экс-вокалист группы «Агата Кристи») и группа «Алиса».

В первый день байк-шоу выступили рок-группы «Пилот» и «Кипелов», а одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин. Глава государства приехал к горе Гасфорта на мотоцикле «Урал».