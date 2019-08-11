Участок трассы М-7 под Казанью перекрыли из-за утечки опасного вещества

В Пестречинском районе Татарстана в воскресенье перекрыли трассу М-7 из-за утечки опасного вещества – тригонокса, пишут местные СМИ со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Инцидент произошел на 829 километре трассы, сообщает Inkazan.

По информации издания, вблизи деревни Званка остановилась автоцистерна, которая перевозила тригонокс. Из-за поломки холодильного оборудования вещество начало испаряться. Тягач отцепили от цистерны и отогнали в сторону.

В настоящее время к месту происшествия доставляют песок, чтобы обсыпать цистерну. Подчеркивается, что угрозы населению нет, в результате происшествия никто не пострадал.

После перекрытия трассы был организован объезд.

Тригонокс (химическое название - ди-трет-бутилпероксид) является взрывчатым и пожароопасным веществом. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, при попадании внутрь организма влияет на центральную нервную систему.

При розливе ди-трет-бутилпероксид собирают песком, вывозят и сжигают. При воспламенении его тушат не водой, поскольку ди-трет-бутилпероксид всплывает и продолжает гореть, а песком, углекислотными и порошковыми огнетушителями.