Севший на мель в Ростовской области сухогруз перекрыл движение судов на Дону

Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, перекрыв судовой ход, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 21.00 мск поступило сообщение что в акватории реки Дон в районе города Семикаракорска сел на мель сухогруз «Цимлянск» (груз – пшеница). Перекрыт судовой ход», – приводит ТАСС сообщение регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента не было розлива нефтепродуктов, повреждений судно не получило. К месту направлен буксир, добавили в МЧС.

Напомним, 8 июля теплоход с иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище.